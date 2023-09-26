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Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış (2)

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TUTUKLANDIBursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan'ın olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21) ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bülent Karakuş Bursa Suç Güncel Haberler

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