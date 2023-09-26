Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış (2)

TUTUKLANDI

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan'ın olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21) ise serbest bırakıldı.