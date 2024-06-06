Okul Bahçesindeki Öğrencileri Serinleten İtfaiye Ekibi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen şenlikte, sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye ekibi su sıkarak serinlik sağladı. Öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.
Harun Reşit İlkokulu'nda öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.
Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.
Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.