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Oğuzhan Asiltürk için anma programı düzenlendi

Oğuzhan Asiltürk için anma programı düzenlendi
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Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının 4. yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Saadet Partisi yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için vefatının 4. yılında anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi tarafından akşam namazından sonra Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen anma programına, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan ve çok sayıda partili katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Asiltürk Politika Güncel Yaşam

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