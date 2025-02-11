Oğuz Murat Aci'nin Babası, Anne ve Oğulun İadesini Sevinçle Karşıladı

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi kararına ilişkin, "Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." dedi.

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesinin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını, AA muhabirine değerlendirdi.

Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." diye konuştu.

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım." ifadesini kullandı.

Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.