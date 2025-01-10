Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

SAMAST VE 6 SANIK HAKKINDA ZAMAN AŞIMI KARARI

Mahkeme, sanık Ogün Samast ve 6 sanık hakkında daha zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

2 SANIĞA MÜEBBET

Öte yandan, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapis cezası verildi. Sanık Adem Sağlam'a da örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hrant Dink'i 19 Ocak 2007 yılında öldüren Ogün Samast 16 yıl 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından Samast hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yeni bir dava açılmıştı.