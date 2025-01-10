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Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

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Gazeteci Hrant Dink'i düzenlediği silahlı saldırı sonucu öldüren Ogün Samast'ın, FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Samast'ın da bulunduğu 7 kişi için zaman aşımından davanın düşmesine hükmetti.

Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

SAMAST VE 6 SANIK HAKKINDA ZAMAN AŞIMI KARARI

Mahkeme, sanık Ogün Samast ve 6 sanık hakkında daha zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

2 SANIĞA MÜEBBET

Öte yandan, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapis cezası verildi. Sanık Adem Sağlam'a da örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hrant Dink'i 19 Ocak 2007 yılında öldüren Ogün Samast 16 yıl 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından Samast hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yeni bir dava açılmıştı.

Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıJokerAllame:

muz cumhuriyeti

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

ADALET artık bir kadın adı ??

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Adalet ve Kalkınma Partisi ? Adaletsiz ve Dibe düşüş Partisi daha mantıklı

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıFake You hard:

Admin bunu neden onayladin?

yanıt2
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Haber YorumlarıJokerAllame:

doğru söze ne hacet

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yanıt0
Haber YorumlarıSaid Kurt:

Devlet işini bilir

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSelim K:

Hiç şaşmadım tarafsız bir yargı olmadığı için

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

dâva düşüyor ama yurtdışı yasağı devam ediyor. hukuk bilginiz sıfır gerçi Türkiye'de hukuk ne arsr

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSefa Altun:

MEMLEKETİN ADALETİ BU KADAR MAALESEF....

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıufo:

bu ne saçma şey eğer fetö adına olsaydı dışarı çıkabilir miydi devlet destekli mafyayla görüşebilirmiydi birde dava düşmüş ülkede yapanın yanına kar kalıyor ne can ne mal emniyette kiminin canına çöküyorlar kiminin malına ama en kötüsü hepsini halka yedirip alkışlatıyorlar malesef temel suçlu halk sonra siyasiler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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