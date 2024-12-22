Öğretmen Merve Ünlü'den Kışlık Giyim Yardımı

İstanbul'da görevli sınıf öğretmeni Merve Ünlü, memleketi Ağrı'da köy okullarında eğitim gören 100 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulundu.

İstanbul'da yaşayan sınıf öğretmeni Ünlü, kışın çetin geçtiği memleketinde öğrenciler için yardım çalışması başlattı.

Toplamda 100 öğrenci için mont, atkı, bere ve eldiven satın alan Ünlü, Dostum Derneği aracılığıyla Taşlıçay ilçesindeki belirlenen köy okullarına gitti.

Ünlü, Dernek Başkanı Adem Hanbaba ve beraberindekiler, kışlık giyim malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Öğretmen Ünlü, AA muhabirine, memleketindeki öğrencilerle bir araya geldiğini ve onlara yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bölgede kışın zor geçtiğini belirten Ünlü, "Taşlıçay'da bulunma amacım çocuklara dokunmak, kış mevsiminde biraz da olsa yüreklerini ısıtmak. Orada doğup büyümesem de Taşlıçay benim toprağım. Dostum Derneği aracılığıyla toplam 100 çocuğa mont, atkı, bere ve eldiven ulaştırdık. Bu desteğin devamı farklı projelerle gelecek." ifadelerini kullandı.