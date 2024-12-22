Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net

Öğretmen Merve Ünlü'den Kışlık Giyim Yardımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşayan sınıf öğretmeni Merve Ünlü, memleketi Ağrı'daki köy okullarında eğitim gören 100 öğrenciye kışlık giyim yardımı yaptı. Ünlü, çocukların kışın zorlu şartlarından etkilenmemesi için mont, atkı, bere ve eldiven temin etti.

İstanbul'da görevli sınıf öğretmeni Merve Ünlü, memleketi Ağrı'da köy okullarında eğitim gören 100 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulundu.

İstanbul'da yaşayan sınıf öğretmeni Ünlü, kışın çetin geçtiği memleketinde öğrenciler için yardım çalışması başlattı.

Toplamda 100 öğrenci için mont, atkı, bere ve eldiven satın alan Ünlü, Dostum Derneği aracılığıyla Taşlıçay ilçesindeki belirlenen köy okullarına gitti.

Ünlü, Dernek Başkanı Adem Hanbaba ve beraberindekiler, kışlık giyim malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Öğretmen Ünlü, AA muhabirine, memleketindeki öğrencilerle bir araya geldiğini ve onlara yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bölgede kışın zor geçtiğini belirten Ünlü, "Taşlıçay'da bulunma amacım çocuklara dokunmak, kış mevsiminde biraz da olsa yüreklerini ısıtmak. Orada doğup büyümesem de Taşlıçay benim toprağım. Dostum Derneği aracılığıyla toplam 100 çocuğa mont, atkı, bere ve eldiven ulaştırdık. Bu desteğin devamı farklı projelerle gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.