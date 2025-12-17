Osmaniye'de ilkokul öğrencileri limon kolonyası yaptı

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında sınıfta limon kolonyası yaptı.

Toprakkale ilçesinde bulunan Çamlıkevler İlkokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kapsamında öğrencilere kolonyanın içeriği ve yapımıyla ilgili bilgiler verildi.

Öğrenciler daha sonra evden getirdikleri malzemelerle öğretmenlerinin de yardımıyla limon kolonyası yapmayı denedi.

Hazırladıkları karışımları şişelere dolduran öğrenciler, kolonyaları diğer sınıflardaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine sundu.