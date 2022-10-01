Öğrenciler en iyi "Çevre Dostu Yük Gemisi" tasarlamak için ter döktü Deneyap Atölyesi'nde 3 yıl boyunca eğitim almak isteyen 426 lise ve ortaokul öğrencisi Deneyap Uygulama Sınavı'na girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla açılışı yapılan Deneyap Atölyesi'nde 3...

Öğrenciler en iyi "Çevre Dostu Yük Gemisi" tasarlamak için ter döktü

Deneyap Atölyesi'nde 3 yıl boyunca eğitim almak isteyen 426 lise ve ortaokul öğrencisi Deneyap Uygulama Sınavı'na girdi

OSMANİYE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla açılışı yapılan Deneyap Atölyesi'nde 3 yıl boyunca teknoloji konularında eğitim almak isteyen lise ve ortaokul kategorisinden 426 öğrenci Deneyap Uygulama Sınavı'nda en iyi "Çevre Dostu Yük Gemisi" tasarlamak için kıyasıya yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla açılışı yapılan Deneyap Atölyesi'nde eğitim almak isteyen 2 bin 200 öğrenci başvuru yaptı. Başvuruların ardından sınava katılan bin 780 öğrenciden lise ve ortaokul kategorisinde başarılı olan 426 öğrenci Deneyap Uygulama Sınavı'na girmeye hak kazandı. Bugün Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Deneyap Uygulama Sınavı'nda öğrenciler en iyi "Çevre Dostu Yük Gemisi" tasarlamak için kıyasıya yarıştı. Uygulama sınavında başarılı olan 160 öğrenci Deneyap Atölyesi'nde elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri konularında 3 yıl boyunca eğitim alacak.

Sınavla ilgili bilgiler veren Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Dündar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğinde 4. fazda Osmaniye Gençlik Merkezi'nde Deneyap Türkiye hayata geçirildi. Haziran ayında ilimizde 2 bin 200 başvurudan bin 780 kişi sınava girdi. Sınavda başarılı olan lise grubundan 163 ortaokuldan da 263 kişi uygulama sınavında 'Çevre Dostu Yük Gemisi' projesiyle sınava alındı. Burada başarılı olan öğrencilerimizle Osmaniye'de kurulan Deneyap Türkiye Atölyesi'nde 3 yıl boyunca eğitim görecekler. 3 yıl eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilerimize sertifika verilecektir. Burada ki asıl amaç gelişen dünya teknolojisine öğrencilerimizi hazırlamak" diye konuştu.