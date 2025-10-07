ODTÜ Öğrencilerinden Filistin İçin Protesto Sergisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla hazırlanan " Homeland : Sessizlik ve Yaşam Arasında" sergisi açıldı.

ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, gazete haberleri, fotoğraflar, yazılı metinler ve çeşitli çalışmaların bulunduğu 80 eser yer alıyor.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ODTÜ'lü öğrencilerin, özellikle Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Mimarlık Fakültesi'nin tasarım yaklaşımıyla Filistin'de yaşanan soykırıma duyarlılığı çok özel bir şekilde ifade ettiklerini söyledi.

Serginin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Yozgatlıgil, "Sessizliğin sesi, sessizliğin çığlığı, sessizlik ve yaşam arasındaki o ince çizgiyi çok güzel anlatmışlar. Burada geçirilecek 15 dakika ile Filistin'deki soykırıma karşı isyanımızı, sesimizi bu şekilde yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı (ODTÜ MEBİVA) Başkanı Abdullah Cengiz Makas ise Gazze'deki hukuksuzlukların, insan hakları ihlalleri ve soykırımın bütün dünyada insanlığı ayağa kaldırdığını söyledi.

Farklı yöntemlerle protestolar yapıldığını belirten Makas, "ODTÜ'de, ODTÜ öğrencilerinin zekaları, duyguları, sanatsal yaklaşımları ve estetik anlayışlarıyla böylesine farklı bir etkinlikteyiz. Bu herhangi bir sergi değil, bu aslında büyük bir protesto. Sessiz ama aslında bütün dünyaya bu çığlığı duyuran bir etkinlik." diye konuştu.

Serginin oluşturulmasında emeği geçen Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zehra Yılmaz da sergiyi 9 kişilik bir ekiple hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimizde Mısırlı, Sudanlı, Iraklı arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 1,5 aylık sürede bu sergiyi hazırladık. Büyük bir özveri ve fedakarlık barındırıyor arkasında. Gazze'de yaşananlar gerçekten içler acısı bir durum ve biz sessiz kalmak istemediğimiz, ses çıkartmak istediğimiz için bir direniş göstergesi olarak bu sergiyi ortaya koyduk."

Sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.