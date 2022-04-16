Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor - Haberler

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Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Odessalı bir grup çocuk, evlerindeki oyuncakları sokakta satarak, savaş dolayısıyla yerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacılar ve Ukrayna Ordusuna yardım topluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Odessalı bir grup çocuk, evlerindeki oyuncakları sokakta satarak, savaş dolayısıyla yerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacılar ve Ukrayna Ordusuna yardım topluyor.

Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor

Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor

Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor

Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, GÖÇ, Güncel, Haberler

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