Odessalı çocuklar, oyuncaklarını satarak Ukrayna Ordusuna destek olmaya çalışıyor
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Odessalı bir grup çocuk, evlerindeki oyuncakları sokakta satarak, savaş dolayısıyla yerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacılar ve Ukrayna Ordusuna yardım topluyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Odessalı bir grup çocuk, evlerindeki oyuncakları sokakta satarak, savaş dolayısıyla yerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacılar ve Ukrayna Ordusuna yardım topluyor.