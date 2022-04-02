Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu

Rusya'nın saldırılarından kaçarak ülkenin çeşitli bölgelerinden Ukrayna'nın sahil şehri Odessa'ya gelen sığınmacılar, gönüllülerin oluşturduğu merkezden destek alıyorlar. Sığınmacılar için toplanan kıyafet ve yardımların dağıtımı bu merkezden gerçekleştiriliyor.