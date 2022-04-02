Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu - Haberler

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Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın saldırılarından kaçarak ülkenin çeşitli bölgelerinden Ukrayna'nın sahil şehri Odessa'ya gelen sığınmacılar, gönüllülerin oluşturduğu merkezden destek alıyorlar.

Rusya'nın saldırılarından kaçarak ülkenin çeşitli bölgelerinden Ukrayna'nın sahil şehri Odessa'ya gelen sığınmacılar, gönüllülerin oluşturduğu merkezden destek alıyorlar. Sığınmacılar için toplanan kıyafet ve yardımların dağıtımı bu merkezden gerçekleştiriliyor.

Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu

Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu

Odessa'ya gelen sığınmacılar için yardım merkezi oluşturuldu

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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