Odessa Opera Binası, üç ay ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi. Odessa Opera Binası, Rus saldırılarının ardından üç ayı aşkın bir süre sonra ilk kez gösteriler sergilemeye başladı.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel