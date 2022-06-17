Odessa Opera Binası, üç ay ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi. Odessa Opera Binası, Rus saldırılarının ardından üç ayı aşkın bir süre sonra ilk kez gösteriler sergilemeye başladı. AA / Vladimir Shtanko - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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