Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti.

Ukrayna- Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti. Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gidecek olan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi. Tren istasyonundaki uğurlama sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Tren, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title