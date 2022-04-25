Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti

Ukrayna- Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti. Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gidecek olan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi. Tren istasyonundaki uğurlama sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.