Odessa'daki insani yardım merkezi, Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor Güncel Haberler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan insani yardım merkezi Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan insani yardım merkezi Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Güncel Kaynak: AA / Vladimir Shtanko Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Odessa'daki insani yardım merkezi, Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.