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Odessa'daki insani yardım merkezi, Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan insani yardım merkezi Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan insani yardım merkezi Luhanks bölgesinden tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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