Odessa'daki grafiti sanatçıları - Haberler

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Odessa'daki grafiti sanatçıları

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Grafiti sanatçılarının duvara resim çizmesi Sokak sanatçısı Igor Matroskin ile röportaj Grafitiden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde grafiti sanatçıları kan bağışlarının artmasını sağlamak için duvarlara resim çizdi.

Grafiti sanatçılarının duvara resim çizmesi

Sokak sanatçısı Igor Matroskin ile röportaj

Grafitiden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde grafiti sanatçıları kan bağışlarının artmasını sağlamak için duvarlara resim çizdi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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