Odessa'daki grafiti sanatçıları - Haberler

Odessa'daki grafiti sanatçıları
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Grafiti sanatçılarının duvara resim çizmesi Sokak sanatçısı Igor Matroskin ile röportaj Grafitiden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde grafiti sanatçıları kan bağışlarının artmasını sağlamak için duvarlara resim çizdi.
Grafiti sanatçılarının duvara resim çizmesi
Sokak sanatçısı Igor Matroskin ile röportaj
Grafitiden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentinde grafiti sanatçıları kan bağışlarının artmasını sağlamak için duvarlara resim çizdi.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel