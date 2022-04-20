Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
 - Güncelleme:

İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar...

İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması

Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması

Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj

Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar alan altyapılar nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Mıkolayiv şehri sakinlerine gönderilmek üzere paketlenmiş su şişleri hazırladı.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Rus, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title