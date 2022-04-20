Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi

İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması

Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması

Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj

Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar alan altyapılar nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Mıkolayiv şehri sakinlerine gönderilmek üzere paketlenmiş su şişleri hazırladı.