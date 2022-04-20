Odessa'daki gönüllüler kesintilerin yaşandığı bölgelere içme suyu gönderdi
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar...
İçme sularının gönderilmek üzere hazırlanması
Paketlenmiş su şişlerinin araçlara aktarılması
Odessa İnsani Gönüllü Merkezi'nin baş koordinatörü Inga Kordynovska ile röportaj
Su bağışlayan Ivan ve Anastasia ile röportaj Ukrayna'nın Odessa kentindeki gönüllüler, Rus saldırılarında hasar alan altyapılar nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Mıkolayiv şehri sakinlerine gönderilmek üzere paketlenmiş su şişleri hazırladı.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel