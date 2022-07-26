Odessa'da yerleşim yerine yönelik saldırı
Ukrayna'nın en önemli kentlerinden Odessa sınırları içinde bulunan bir yerleşim merkezine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda büyük çaplı hasar meydana geldi.
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ukrayna'nın en önemli kentlerinden Odessa sınırları içinde bulunan bir yerleşim merkezine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda büyük çaplı hasar meydana geldi. Evleri zarar gören Ukraynalılar, yanlarına aldıkları acil ihtiyaç malzemeleri ve evcil hayvanlarıyla bölgeyi terk etti.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel