Odessa'da yerleşim yerine yönelik saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'da yerleşim yerine yönelik saldırı

Ukrayna'nın en önemli kentlerinden Odessa sınırları içinde bulunan bir yerleşim merkezine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda büyük çaplı hasar meydana geldi.

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın en önemli kentlerinden Odessa sınırları içinde bulunan bir yerleşim merkezine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda büyük çaplı hasar meydana geldi. Evleri zarar gören Ukraynalılar, yanlarına aldıkları acil ihtiyaç malzemeleri ve evcil hayvanlarıyla bölgeyi terk etti.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title