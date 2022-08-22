Odessa'da yeni doğan bebekler için hastane sığınağı özel olarak donatıldı Güncel Haberler Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı. Güncel Kaynak: AA / Vladimir Shtanko Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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