Odessa'da yeni doğan bebekler için hastane sığınağı özel olarak donatıldı
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı.
Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel