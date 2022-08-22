Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odessa'da yeni doğan bebekler için hastane sığınağı özel olarak donatıldı

Güncel Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinin sığınağı, hava saldırısı uyarısı veren sirenlerin çalması durumunda yeni doğan bebekler ve anneleri için özel olarak donatıldı.

Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title