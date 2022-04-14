Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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İlk yardım eğitiminden detaylar Katılımcı ile röportaj Sağlık çalışanı Andrey Marchuk ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Odessa kentindeki sağlık çalışanları sivillere ilk yardım eğitimi verdi.
İlk yardım eğitiminden detaylar
Katılımcı ile röportaj
Sağlık çalışanı Andrey Marchuk ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Odessa kentindeki sağlık çalışanları sivillere ilk yardım eğitimi verdi.