Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi - Haberler

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Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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İlk yardım eğitiminden detaylar Katılımcı ile röportaj Sağlık çalışanı Andrey Marchuk ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Odessa kentindeki sağlık çalışanları sivillere ilk yardım eğitimi verdi.

İlk yardım eğitiminden detaylar

Katılımcı ile röportaj

Sağlık çalışanı Andrey Marchuk ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Odessa kentindeki sağlık çalışanları sivillere ilk yardım eğitimi verdi.

Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi

Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi

Odessa'da siviller için ilk yardım eğitimi

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

İlk Yardım, Röportaj, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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