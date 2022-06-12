Odessa'da Kutsal Üçlü Birlik bayramı kutlamaları - Haberler

Odessa'da Kutsal Üçlü Birlik bayramı kutlamaları Kiliseye giden vatandaşlar Ayinden detaylar Ayine katılanlardan Anna ile röportaj ODESSA - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar, Odessa kentindeki bir kilisede Kutsal Üçlü Birlik bayramını dolayısıyla yapılan ayine katıldı. Kiliseye giden vatandaşlar Ayinden detaylar Ayine katılanlardan Anna ile röportaj ODESSA - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar, Odessa kentindeki bir kilisede Kutsal Üçlü Birlik bayramını dolayısıyla yapılan ayine katıldı. AA / Vladimir Shtanko - Güncel Güncel Haberler

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