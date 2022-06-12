Odessa'da Kutsal Üçlü Birlik bayramı kutlamaları - Haberler

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Odessa'da Kutsal Üçlü Birlik bayramı kutlamaları

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Kiliseye giden vatandaşlar Ayinden detaylar Ayine katılanlardan Anna ile röportaj ODESSA - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar, Odessa kentindeki bir kilisede Kutsal Üçlü Birlik bayramını dolayısıyla yapılan ayine katıldı.

Kiliseye giden vatandaşlar

Ayinden detaylar

Ayine katılanlardan Anna ile röportaj

ODESSA - Ukraynalı Ortodoks Hristiyanlar, Odessa kentindeki bir kilisede Kutsal Üçlü Birlik bayramını dolayısıyla yapılan ayine katıldı.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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