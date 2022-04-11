Odessa'da kurulan en eski bit pazarı
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bit pazarından detaylar İkinci el eşyalardan detaylar Pazarda satış yapanlar Pazarda satış yapan Valentina ile röportaj Pazarda satış yapan Anatoly ile röportaj Pazarda satış yapan Alexander ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken,...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bit pazarından detaylar
İkinci el eşyalardan detaylar
Pazarda satış yapanlar
Pazarda satış yapan Valentina ile röportaj
Pazarda satış yapan Anatoly ile röportaj
Pazarda satış yapan Alexander ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa'daki şehrin bilinen en eski bit pazarı Starokonnyi'de ikinci el ürünler satılıyor.