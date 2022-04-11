Odessa'da kurulan en eski bit pazarı - Haberler

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Odessa'da kurulan en eski bit pazarı

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bit pazarından detaylar İkinci el eşyalardan detaylar Pazarda satış yapanlar Pazarda satış yapan Valentina ile röportaj Pazarda satış yapan Anatoly ile röportaj Pazarda satış yapan Alexander ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken,...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bit pazarından detaylar

İkinci el eşyalardan detaylar

Pazarda satış yapanlar

Pazarda satış yapan Valentina ile röportaj

Pazarda satış yapan Anatoly ile röportaj

Pazarda satış yapan Alexander ile röportaj ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa'daki şehrin bilinen en eski bit pazarı Starokonnyi'de ikinci el ürünler satılıyor.

Odessa'da kurulan en eski bit pazarı

Odessa'da kurulan en eski bit pazarı

Odessa'da kurulan en eski bit pazarı

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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