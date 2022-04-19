Odessa'da gönüllü fırıncılar Ukrayna armalı ekmek üretiyor - Haberler

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Odessa'da gönüllü fırıncılar Ukrayna armalı ekmek üretiyor

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Fırıncıların ekmek yapımı Fırıncı Aleksey Babenko ile röportaj Fırıncı Ivan Vasilega ile röportaj Ekmeklerden detay Ukrayna'nın Odessa kentindeki fırıncılar Aleksey Babenko ve Ivan Vasilega, her gün sığınmacılar ve Ukrayna ordusu için gönüllü olarak ekmek üretiyor.

Fırıncıların ekmek yapımı

Fırıncı Aleksey Babenko ile röportaj

Fırıncı Ivan Vasilega ile röportaj

Ekmeklerden detay Ukrayna'nın Odessa kentindeki fırıncılar Aleksey Babenko ve Ivan Vasilega, her gün sığınmacılar ve Ukrayna ordusu için gönüllü olarak ekmek üretiyor. Fırıncılar ayrıca halka ve askerlere moral olması için ekmeklere Ukrayna armasını işliyor.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Fırıncı, Ekmek, Güncel, Haberler

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