Ödemiş'te tarım arazisinde başlayan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi - Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Yukarı Yeniköy Mahallesinde Süleyman Kara'ya ait tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra Ödemiş Belediyesine ile Arif, Mehmet ve Hüseyin Yalçın kardeşlere ait zeytinlik alanlara sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Alevler çok sayıda zeytin ağacına zarar verdi.