Ödemiş'te pikabın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü, pikap sürücüsü gözaltına alındı

Ödemiş'te pikabın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü, pikap sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Karayiğit mevkisinde bir pikap, önünde seyreden bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken cesedi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve pikap sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikabın bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
A.M. (64) idaresindeki 35 AFN 697 plakalı pikap, Karayiğit mevkisinde önünde seyreden Mehmet Avar'ın (65) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.?
Olay yerinde hayatını kaybeden Avar'ın cesedi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Pikap sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA