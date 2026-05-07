Ödemiş'te öğrencilere trafik eğitimi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri, Aydınoğlu Mehmet Bey İmam Hatip Lisesi'nde 80 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Eğitimin içeriğinde güvenli yolculuk, emniyet kemeri önemi, trafik işaretleri ve bisiklet kullanma kuralları yer aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınoğlu Mehmet Bey İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere araç içerisinde güvenli yolculuk, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik işaret levhaları ve anlamları, trafikte yayaların dikkat edeceği hususlar, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgiler verdi.

Eğitime 80 öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
