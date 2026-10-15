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OCHA, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından derin endişe duydu

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OCHA, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından derin endişe duydu
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OCHA, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri ve yerleşim alanlarını etkileyen saldırılarından derin endişe duydu. Ofis, salı ve çarşamba Gazze genelinde hava saldırıları ve topçu ateşi kaydedildiğini, kışlık yardımların ihtiyacı karşılamadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri ve yerleşim alanlarını etkileyen saldırılarını sürdürmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.

OCHA'nın açıklamasına göre, güvenlik alanında faaliyet gösteren ortak kuruluşlar, İsrail'in salı ve çarşamba günleri Gazze genelinde, özellikle de sözde Sarı Hat'ın batısında çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini, topçu ateşi açtığını ve yıkım amaçlı patlamalar gerçekleştirdiğini bildirdi. Bölgede denizden açılan ateş ve silahlı saldırılar da kaydedildi.

Açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

OCHA, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının yaklaşan kış mevsimine hazırlık kapsamında Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Salı günü bölgeye ek yakıt, plastik brandalar, kışlık giysiler, ilaçlar ve tıbbi malzemeler getirildiğini bildiren ofis, ancak bu yardımların halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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