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Ocasio-Cortez, senatör adayı El-Sayed'in kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu

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Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Michigan'ın Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed'in kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Filistin destekçisi El-Sayed, kazanması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler yaklaşırken Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Filistin destekçisi Abdul El-Sayed'in kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Filistin halkına desteğiyle öne çıkan El-Sayed, kazanması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

Ocasio-Cortez, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, Michigan eyaletinin ABD Senatosu üyeliği için adaylığını koyan El-Sayed'in kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu belirtti.

El-Sayed'in seçimi kaybetmesi durumunda kendisine daha fazla destek vermemiş olmaktan pişmanlık duymak istemediği için bu bağışı yaptığını ifade eden Ocasio-Cortez, bağışı kişisel servetinden değil 2 milyondan fazla bağışçının katkısıyla oluşan kampanya fonundan yaptığı bilgisini verdi.

Tam adı Abdulrahman Mohamed El-Sayed olan ve kısaltılmış haliyle Abdul El-Sayed ismini kullanan Mısır asıllı Müslüman aday, 5 Ağustos'ta Michigan'da yapılan ön seçimlerde rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Partinin adayı olarak yarışı kazanmıştı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve tıp doktoru olan El-Sayed, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA
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