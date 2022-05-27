Nvidia, RTX 4000 serisi ekran kartları ile gelir kaybına mı uğrayacak? - Haberler

Çip krizi, grafik kartlarının kripto para madenciliği için kullanılması gibi sorunlar Nvidia 3000 serisi tedariğinde sorunlara neden oldu. Şimdi ise tam tedarik sorunlarının azaldığı günlerde Nvidia, ilginç bir açıklama yaptı. Buna göre şirketin Temmuz ayında tanıtılması beklenen Nvidia RTX 4000 serisi tanıtımı sonrası ekran kartı satışları olumsuz etkilenme beklentisi var.

Nvidia, RTX 4000 serisi satışları için ilginç bir tahmin yaptı

AMD'nin RDNA 3 mimarisine geçişi sonrası Nvidia'nın RTX 4000 ekran kartı serisinde önemli bir güncelleştirme yapması bekleniyordu. Daha önce belli sızıntılar olsa da ekran kartının performans bilgileri henüz ortaya çıkmadı. Buna karşın Nvidia CFO'su Collette Kress, bu yükseltmenin Nvidia'ya büyük bir gelir kaybı yaşatacağı görüşünde. Bu anlamda Kress, Nvidia ekran kartı satışları anlamında gelir kaybı beklediklerini açıkladı.

Bu anlamda RTX 3000 kartlarında kullanılan Samsung'un ürettiği 8 nm mimarisi terk ediliyor. Yeni RTX 4000 serisi kartlar gücünü TSMC'nin 5 nm mimarisinden alacak. Yapılan sızıntılara göre yeni neslin tepe noktasında yer alacak RTX 4090 grafik kartının FP 32 değeri 100 TFLOPS değerinde olacak. Bu anlamda RTX 3090 ekran kartı 40 TFLOPS FP 32 değerine sahipti.

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İşte Kress'e göre ekran kartları arasında oluşan bu güç farkı kullanıcıları RTX 3000 serisi yerine 4000 serisine yönlendirecek. Nvidia CFO'su Kress, özellikle 2022 ikinci çeyreğinde ekran kartı satışlarında düşüş beklediklerini açıkladı. Bu satış düşüşü tahmini ise RTX 4000 serinin öncelikle en üst seviyede karşımıza çıkacağı iddialarını güçlendiriyor.

Her ne kadar Nvidia CFO'su bu konuda ayrıntı vermese de tahminler Temmuz ayında sadece RTX 4090 tanıtımın yapılacağı yönünde. Daha uygun bir fiyata sahip olması beklenen RTX 4070'in ise sene sonuna doğru ortaya çıkması beklentiler arasında.

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