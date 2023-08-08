Nükhet Duru ve Esengül'den sürpriz vokallik

Ünlü sanatçı Nükhet Duru ve Esengül 52 yıl önce sürpriz bir isme vokallik yapmışlar. 1971 yılında "Sokak Çocuğu Ali" ismiyle müzik dünyasına adım atan Ali Toprak için vokal yapan Nükhet Duru ve Esengül, Erkin Koray ile özdeşleşen " Çöpçüler" şarkısını seslendirdiler.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Nükhet Duru ve Esengül 52 yıl önce sürpriz bir isme vokallik yaptılar. Sokak çocuğu Ali ismiyle müzik dünyasına adım atan Ali Toprak için vokal yapan Nükhet Duru ve Esengül o dönemde şarkıcı için kamera karşısına da geçtiler.

Ali Toprak ve vokalistleri Nükhet Duru ve Esengül gittikleri her yerde büyük bir hayran kitlesi sayesinde 4 yıl boyunca beraber çalıştılar.

Şimdilerde mütevazı bir hayat süren ve ilahi kasetleri çıkaran Ali Toprak Şanlıurfa'da yaşıyor.

"ÇÖPÇÜLER "İN YAZARININ ERKİN KORAY'LA İLGİLİ ANLATTIKLARI;

Vefat eden usta sanatçı Erkin Koray ile özdeşleşen Çöpçüler şarkısı yetim kaldı. Şarkının yazarı Ali Toprak, sanatçı ile 50 yıl önce tanıştıklarını ve " Çöpçüler" şarkısının adeta Koray ile bir hit haline geldiğini söyledi. Şimdilerde memleketi Şanlıurfa'da mütevazı bir hayat süren ve ilahi kasetleri çıkaran Toprak yazmış olduğu şarkının öyküsünü de anlattı.

Kanada'da hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden usta sanatçı Erkin Koray'ın şarkısı "Çöpçüler"in yazarı Ali Toprak sanatçı ile olan anısını anlattı. Erkin Koray ile adeta özdeşleşen şarkıyı 52 yıl önce yazdığını söyleyen Toprak, kendisinin de aynı şarkıyı seslendirdiğini belirtti. Toprak " Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir sanatçıydı. Çöpçüler şarkısını gerçekten çok iyi seslendirdi ve adeta ona yapıştı. Çöpçüler artık yetim kaldı" dedi. Kendisi de o dönemde şarkıcılık yapan ve " Sokak Çocuğu Ali " ismiyle müzik dünyasına adım atan Toprak " Çöpçüler şarkısını seslendirdi.

ŞARKININ HİKAYESİ

Ali Toprak, vefat eden usta sanatçı Erkin Koray ile özdeşleşen Çöpçüler şarkının hikayesini ise şöyle anlatıyor.

Ali Toprak,İstanbul'da o dönemde gördüğü ve aşık olduğu kıza mektup yazar. Ama kız mektubu okumadan yere atar ve çöpçüler mektubu süpürerek çöpe atar. Sonrasında günümüze kadar gelen o meşhur şarkı ortaya çıkar.