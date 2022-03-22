Nikaragua'da eski Devlet Başkanı Chamorro'nun çocukları hapis cezasına çarptırıldı

Nikaragua'da eski Devlet Başkanı Violeta Chamorro'nun iki çocuğu, kara para aklama ve diğer suçlardan 8 ve 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Nikaragua'da mahkeme, Chamorro'nun kızı Cristiana ve oğlu gazeteci Carlos Fernando Chamorro'ya, annelerinin sivil toplum örgütüyle yaptıkları çalışmalarla ilgili kara para aklama ve diğer suçlardan sırasıyla 8 ve 9 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararına göre, 68 yaşındaki Cristiana Chamorro, hazirandan beri tutulduğu ev hapsine devam ederken kardeşi Carlos Fernando Chamorro cezaevine gönderilecek.

Cristiana Chamorro, daha önce Nikaragua'nın en büyük gazetesi La Prensa'nın editörlüğünü yapmıştı.