Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (1)

Kano'daki yerel bir tabakhanedeki deri işleme aşamaları (Dron)

Koyun, keçi ve inek derileri, timsah türleri, yılan türleri, piton, fil, kaplan gibi egzotik hayvan derileri ve diğer sürüngen hayvanların derilerinin işlenme aşamaları (Dron) Nijerya'nın deri ticaretinin merkezi Kano'nun tabakhaneleri

Nijerya'nın kuzey kesiminde bulunan ve Batı Afrika'nın en eski şehirlerden biri olan Kano, geleneksel tabakhanelerinde üretilen deri ürünleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Deri üretiminin başlangıç noktası olan Kano tabakhanelerinde, keçi ve inek derilerinin tabaklanmasına ek olarak, timsah, su yılanı, piton, fil, kaplan gibi egzotik hayvan derileri de işleniyor. Kano tabakhanelerinden hazır hale getirilen deri ürünler, ayakkabı, giysi, çanta, cüzdan, kemer ve mobilya olarak dünyanın pek çok bölgesine gönderiliyor. Bu tabakhaneler, ihracat yoluyla devlet ekonomisine katkı yaparken birçok vatandaşa da iş imkanı sağlıyor. (1)