Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Uslu, 2024 yılını değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite kapısının tüm medya kuruluşlarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Üniversitenin kamuoyuna sesini duyurmasında basının önemini vurgulayan Uslu, "Üniversitemiz şehrimizindir. Başarılarımızı ulusal ve yerel düzeyde duyurulmasında basın mensuplarının katkıları görmezden gelinemez. Bu hususta siz kıymetli paydaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
img

Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
img

Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
img

Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.