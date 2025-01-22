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Niğde Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadeleye Devam Ediyor

Niğde Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadeleye Devam Ediyor
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 5 etkinlikte 125 kişi bilgilendirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 13-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdikleri 5 etkinlikte 125 kişiyi bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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