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Niğde'de Uyuşturucu Önleme Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Niğde'de Uyuşturucu Önleme Faaliyetleri Gerçekleştirildi
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek 629 vatandaşı ve 42 öğrenciyi eğitti. Ayrıca trafik kuralları hakkında da eğitim verildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 7 etkinlikte 629 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, polis ekipleri "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" ile " Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında okul önü trafik kuralları, güvenli internet, temel güvenlik, 112 Acil Çağrı hattının kullanımı hakkında Alpaslan İlkokulu'nda 42 öğrenciyi bilgilendirdi.

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Eğitim Parkı'nda 32 öğrenciye eğitim verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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