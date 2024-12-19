Niğde'de Uyuşturucu Kullanımını Önlemek İçin Bilgilendirme Faaliyetleri
Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 240 vatandaşı bilgilendirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 9-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri 8 etkinlikte 240 kişiyi bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel