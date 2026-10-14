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Niğde'de çarpışan motosiklet devrildi, 1'i ağır 2 yaralı, kaçan sürücü teslim oldu

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Niğde'de çarpışan motosiklet devrildi, 1'i ağır 2 yaralı, kaçan sürücü teslim oldu
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Niğde'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polise teslim oldu.

NİĞDE'de otomobille çarpıştıktan sonra devrilen motosiklette 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü daha sonra teslim oldu.

Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile 51 AEE 031 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen sürücüye ulaşarak teslim olmasını istedi. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü polise teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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