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Niğde'de balkondan beton zemine düşen bebek ağır yaralandı, hastanede tedaviye alındı

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Niğde'de bir apartmanın ikinci katındaki balkondan beton zemine düşen bebek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, tedavi altına alındı.

Niğde'de ikinci kattaki balkondan düşerek ağır yaralanan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

A.R.A. (1), Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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