Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nevşehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 9 ilde fuhuşa yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda fuhuşa zorlandığı belirlenen 16 kadın kurtarıldı; 10 şüpheli adli kontrolle, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NEVŞEHİR merkezli 9 ilde 'fuhuşa teşvik, aracılık etme, fuhuşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 16 kadın ise kurtarıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen büyük asayiş soruşturması kapsamında harekete geçildi. Ekipler, 13 Ekim'de fuhuş şebekesine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli olmak üzere Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonla fuhuşa zorlanan 16 kadın ise koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Samsun'da geçmişte ilişki yaşadığı adamı öldürdüğünü söyleyen kadın, kocası ve oğluyla hakim karşısına çıkıyor! Müebbet istendi

Satırla teslim olmuştu! Kocası ve oğlu için de müebbet istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Karşısına çıkınca yol verdi
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama

Halk TV'nin patronuna yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama