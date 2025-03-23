Netanyahu, Yüksek Mahkeme Kararına Rağmen Şin-Bet Direktörü Bar'ı Görevden Alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin dondurma kararına rağmen iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınacağını açıkladı.

Netanyahu yayınladığı video mesajda, Şin-Bet Direktörü Bar'ın görevde kalamayacağını kaydetti.

"Ronen Bar, Şin-Bet'in başında kalmayacak, iç savaş olmayacak." diyen Netanyahu, İsrail'in "demokratik bir devlet olarak kalacağını" iddia etti.

Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınmasını dondurma kararı almıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirmişti.

Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını, süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmiş, Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondurmuştu.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.