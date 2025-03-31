Netanyahu, Şin-Bet Direktörlüğüne Yeni Atama Yaptı: Eli Sharvit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörlüğüne, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Sharvit'i atamaya karar verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı tartışmalı görevden alma kararının ardından kurumun başına kimi atamak istediğini açıkladı.

Açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin mülakat izninin ardından Netanyahu'nun "7 aday ile derinlemesine görüştüğü" kaydedildi.

Netanyahu adaylarla yaptığı mülakatların ardından eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Sharvit'i bir sonraki Şin-Bet Direktörü olarak atamaya karar verdi.

Beş yılı Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere İsrail ordusunda 36 yıl görev yaptığı belirtilen Sharvit'in, Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Şin-Bet'in 7 Ekim 2023'te ciddi bir sarsıntı yaşadığı ve Netanyahu'nun Sharvit'in kurumu bundan kurtaracağına inandığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, Sharvit'in kurumda herhangi bir görevinin bulunmadığına ve aday olarak da adının geçmediğine dikkati çekildi.

Sharvit'in Arapça bilmediği ve 2 hafta önce Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından 7 Ekim soruşturmasını yeniden inceleyecek ekibin bir üyesi olarak atandığı aktarıldı.

Daha önce Hayfa Üs Komutanı, Füze Gemisi Filosu Komutanı ve Operasyonlar Bölümünde Daire Başkanı olarak görev yapan Sharvit'in, 2016 yılından itibaren 5 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Sharvit'in, Ami Ayalon'dan sonra Şin-Bet Direktörü olarak atanması beklenen ikinci amiral olduğu kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınmasını dondurma kararı almıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

Daha sonra İsrail kabinesi, güvensizlik oylamasında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondururken başbakanın muhtemel adaylarla mülakat yapmasına izin vermişti.

Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Bar'ı görevden alacağını açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.