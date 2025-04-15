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Netanyahu, işgal altındaki Gazze'ye gitti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladıkları Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitti. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceğiz. Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gitti.

Netanyahu, işgal altındaki Gazze'ye gitti

ÇELİK YELEK VE KASK GİYDİ

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Çelik yelek ve kask giymesi dikkati çeken Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği ifade edildi.

"KAZANANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceğiz. Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız." dedi.

Netanyahu, işgal altındaki Gazze'ye gitti

İSRAİL 18 MART'TA ATEŞKESİ BOZMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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Netanyahu, işgal altındaki Gazze'ye gitti
Kaynak: AA / Güncel
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

O.Ç

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