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Netanyahu'dan Şin-Bet Direktörü Bar'a Görev Referansı

Netanyahu'dan Şin-Bet Direktörü Bar'a Görev Referansı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'den Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden ayrılacağı tarihi açıklamasını istedi. Bar, istifasını planladığını ancak tarih vermediğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği bildirildi.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, Ronen Bar'a görevini "ne zaman bırakacağını" açıklamasına yönelik emir vermesini istediği kaydedildi.

Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde, ilerideki bir tarihte görevinden istifa etmeyi planladığını ifade ederek, net bir tarih belirtmemişti.

Netanyahu, geçen ay görüştüğü Şin-Bet Direktörü Bar'a hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

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Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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