Nepal dağlarında 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu - Haberler

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Nepal dağlarında 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Nepal dağlarında 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu.

Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu.

Dağ kasabası Jomsom'a 15 dakikalık uçuş gerçekleştiren Tara Airlines uçağının, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle teması kesildi.

Yetkililer, 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu uçağın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, aramaların devam ettiğini belirtti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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