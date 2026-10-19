Nelsa tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemi trafiği askıya alındı

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İSTANBUL Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı