Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Haberler

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Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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Görüntü Dökümü: Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması Göstericilerin slogan atması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması Balonların gökyüzüne salınması GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü...

Görüntü Dökümü:

Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması

Göstericilerin slogan atması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması

Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması

Balonların gökyüzüne salınması

GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

Filistin, Slogan, Gazze, Güncel, Haberler

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