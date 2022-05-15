Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Haberler

Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi
AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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Görüntü Dökümü: Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması Göstericilerin slogan atması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması Balonların gökyüzüne salınması GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü...
Görüntü Dökümü:
Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması
Göstericilerin slogan atması
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması
Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması
Balonların gökyüzüne salınması
GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.
AA / Montaser Alsawaf - Güncel