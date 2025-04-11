Nazilli Otizm Orkestrası'ndan Dünya Otizm Farkındalık Günü Konseri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otizmlilerden oluşan orkestra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla konser düzenledi.

Nazilli Otizm Orkestrası'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri vatandaşlardan ilgi gördü.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik konser veren otizmlileri başarılarından dolayı tebrik etti, orkestraya her türlü imkanı sunacaklarını söyledi.