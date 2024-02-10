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Nazan Öncel Yeni Albümünü Tanıttı

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Pop müzik sanatçısı Nazan Öncel, yeni albümü 'Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)'nın tanıtımını Kadıköy sahnesinde verdiği konserle yaptı. Albümde 10 şarkı yer alıyor.

Pop müzik sanatçısı Nazan Öncel yeni albümü "Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)"nın tanıtımını Alan Kadıköy sahnesinde verdiği konserle yaptı.

Besteci ve söz yazarı Öncel'in beş yıllık bir aranın ardından yayınladığı 13'üncü stüdyo albümü "Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)" DMC etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Konsere "Şarkıların gücü bizi bir araya getirdi" diyerek başlayan Öncel, "Yaşasın şarkılar. Eski dostlar yeni dostlar, hepiniz hoş geldiniz. O kadar mutlu oldum ki bilsem bu işi çok daha önce yapardım dedim. Kara Plak'ı ilk kez okuyacağım burada. Gençler beni bırakmadıkça ben de onları bırakmayacağım." dedi.

Albümün kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu'nun suluboya fırçasından çıkarken Öncel, Erman Arda ve Janti Hamit düzenlemesiyle 10 şarkıya imza attı.

Albümde, "Esme", "Kara Plak", "Gurur Çıkmazı", "Cihangir'deyim Gel", "Aslanım", "Amacın Ne", "Anne Ben İnsan Oldum", "Köprü Altı", "İki Aylak" ve "İmdat" isimli eserler yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nazan Öncel Kadıköy Müzik Güncel Haberler

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