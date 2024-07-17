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NARKOÇELİK-27 Operasyonunda 396 Zehir Taciri Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-27 operasyonlarında 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-27" operasyonlarında 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde "NARKOÇELİK-27" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 38 narkotik dedektörü köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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