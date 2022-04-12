Nallıhan Belediyesi üreticilere silajlık mısır tohumu dağıttı - Haberler

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Nallıhan Belediyesi üreticilere silajlık mısır tohumu dağıttı

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Belediyesi üreticilere silajlık mısır tohumu dağıttı

Nallıhan'da çiftçilere silajlık mısır tohumu verildi.

Nallıhan'da çiftçilere silajlık mısır tohumu verildi.

Nallıhan Belediyesince tarımsal desteklemeler kapsamında yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı payı olmak üzere 121 üreticiye 1500 dönüm alan için 260 torba silajlık mısır tohumunu dağıtıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, daha önce arıcılık ve lavanta üretiminde çiftçileri desteklediklerini belirterek, "Mayıs ayı içinde de domates fidesi dağıtacağız. Geleceğin sektörü tarımdır. Çiftçi ve üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Taner Demir - Güncel

Çiftçi, Güncel, Haberler

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