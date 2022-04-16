Mykolaiv'deki saldırılardan kaçan Ukraynalılar sahil şehri Odessa'ya geldi
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir buçuk ayı geride bırakırken ülkenin Mykolaiv kentindeki çatışmalardan kaçan siviller, sahil şehri Odessa'ya gelmeye devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir buçuk ayı geride bırakırken ülkenin Mykolaiv kentindeki çatışmalardan kaçan siviller, sahil şehri Odessa'ya gelmeye devam ediyor. Otobüslerle şehre gelen halk tren istasyonuna akın etti.